Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden ontkent beschuldiging van aanranding

De voormalige vicepresident onder Obama zegt ook dat er meer onderzoek moet komen naar de onregelmatigheden in het verhaal van Reade. De vrouw heeft gezegd dat ze in 1993 een klacht heeft ingediend over het gedrag van Biden. Volgens hem kan makkelijk nagetrokken of dit waar is, door die klacht op te zoeken in een archief.

Biden onderstreept ook dat hij zich steeds heeft ingezet voor vrouwenrechten, en dat ook zal blijven doen als hij verkozen wordt tot president: "Ik weet hoe belangrijk gezondheidsproblemen van vrouwen en basisrechten voor vrouwen zijn. Dat is altijd een constante geweest in mijn carrière, en als president zal ik dit werk voortzetten."