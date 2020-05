Provincie Antwerpen plaatst bestelling van 1,4 miljoen mondmaskers: meer dan 20 bedrijven geïnteresseerd om die te maken

Lemmens betreurt dat het zo lang geduurd heeft vooraleer de mondmaskers besteld konden worden. “De federale overheid is lang niet duidelijk geweest over welke mondmaskers we nu eigenlijk moesten aankopen. Eerst was er sprake van katoenen exemplaren. Dan moesten het synthetische zijn. Nu mag het allebei. Zodra die beslissing viel, zijn we aan de slag gegaan.”

Ten laatste maandag beslist de provincie welke bedrijf die mondmaskers nu mag maken. Daarna is het aan de gemeenten om de mondmaskers bij haar inwoners te verdelen.