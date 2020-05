Rustige start van bedevaartseizoen in Halle: “Tijd om misboekjes en cd’s op te ruimen”

Geen plechtige openingsviering vanochtend, en ook geen bedevaartsgroepen die een bezoekje brengen aan de ‘Zwarte Madonna’ in de Sint-Martinusbasiliek in Halle. En dat voelt voor federatiepastoor Raymond Decoster heel onwennig aan. “Grote groepen met bedevaarders zullen we dit jaar niet zien. Maar wel mensen met de fiets die een tussenstop houden in de basiliek. Veel Hallenaren hebben ook de ‘Weg-Om’ herontdekt, dat is een omloop van ongeveer vijf kilometer rond de stad met onderweg 44 kapellen. Als ze dat gedaan hebben, dat is toch anderhalf uur stappen, komen ze even in de kerk zitten. Om fysiek maar ook mentaal te rusten.” Maar dat is nu dus niet mogelijk, of toch niet in groep. Alleen mogen bezoekers wel nog een kaarsje komen branden.