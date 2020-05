SP.A-voorzitter Conner Rousseau dringt aan op formatiegesprekken: "In juni of september moet er iets zijn"

SP.A-voorzitter Conner Rousseau wil dat er in juni of in september uitzicht is op een nieuwe regering. "In juni of september moet er iets zijn in het belang van de toekomst van het land", zei Rousseau in “Terzake”. Rousseau heeft zelf achter de schermen contacten met andere partijen. Hij doet meteen ook een oproep het "eigen grote gelijk" te overstijgen.