Stad Gent geeft en vraagt extra steun voor heropstart scholen

Hoewel niet alle leerjaren opnieuw starten op 15 mei, moeten veel scholen toch op zoek naar extra klasruimtes. De leerjaren die wel mogen komen, zullen immers moeten opgesplitst worden om de afstandregels mogelijk te maken. Zeker voor kleine scholen is dat niet vanzelfsprekend en zij zijn dus op zoek naar extra ruimtes in kantoorgebouwen en dergelijke. Gelukkig is er door het vele thuiswerk ruimte vrij in die kantoorgebouwen, maar extra ruimte heeft ook zijn kostprijs. Een deel van het kwart miljoen euro dat Gent vrijmaakt, zal daaraan besteed worden.