Stadsregio Turnhout vervangt aparte wachtlijsten crèches en onthaalouders met digitaal loket

“We willen alle mensen zo veel mogelijk gelijke kansen geven. Het maakt niet uit wanneer je je aanvraag doet, want we behandelen ze toch op hetzelfde moment. Dat doen we vier maanden voor de start van de opvang. Dan pas gaan we een aanvraag uitsturen naar alle crèches en onthaalouders waar voor gekozen is. Daarna bezorgen we op onze beurt een antwoord aan de ouders”, aldus Coppers.

Alle 18 crèches in de regio hebben zich bij het initiatief aangesloten. Ook twee onthaalouderdiensten doen mee. Het Huis van het kind wil met het digitaal loket ook een beter zicht krijgen op het tekort aan opvangplaatsen.