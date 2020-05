Staf Demeyere (94) uit Harelbeke viert al 75 jaar het Feest van de arbeid, dit jaar iets anders

Heel wat kopstukken van de socialistische partij SP.A wilden deze eerste mei niet zomaar laten voorbijgaan. In Nieuwpoort ging SP.A-voorzitter Conner Rousseau langs bij een aantal leden. John Crombez bracht rozen naar enkele woonzorgcentra in Oostende en Melissa Depraetere, het jongste Kamerlid van SP.A, ging in Harelbeke op bezoek bij Staf Demeyere. "Staf is het langst aangesloten lid in Harelbeke en hij heeft nog nooit een 1 mei-editie overgeslagen. Als hij niet naar het 1 mei-feest kan komen, dan brengen we het 1 mei-feest naar hem."

Staf kreeg niet alleen bloemen maar ook een daverend applaus in Harelbeke. "Jammer genoeg kunnen we deze eerste mei niet vieren zoals het hoort door corona, maar we blijven houden van dit feest. Nu én in de komende 1 mei-feesten", vertelt Staf Demeyere.