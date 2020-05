Start bedevaartseizoen Scherpenheuvel nog nooit zo rustig

Burgemeester Manu Claes heeft intussen ook overlegd met de pastoor. “Wie écht alleen wil komen, om bijvoorbeeld een kaarsje te branden, is welkom. Er is wel nog maar één toegang tot de basiliek, zodat we toch een beetje controle houden over wie binnenkomt, of rondloopt in het park. Mochten er toch té veel bezoekers zijn, dan zal de stad een steward inzetten die kan kijken dat er maar een beperkt aantal mensen de basiliek binnengaat. Vandaag is de politie te paard aanwezig maar voorlopig is het erg rustig.”

Toch is bezoek helemaal weren niet mogelijk. “Zelfs als zou de basiliek dicht zijn, dan zouden mensen nog langskomen. Omdat ze dan een doel hebben om naar te wandelen of te fietsen. De basiliek steekt er letterlijk en figuurlijk boven uit hier in de streek. Verder is er weinig om naartoe te trekken.”