Nieuwe domper voor corona-GAS-boete: amper tiental gemeenten maakt gebruik van systeem

Toch maakt het GAS-systeem voor de gemeenten wel een verschil. "Als we dat niet zouden invoeren, zou het geld rechtstreeks naar de federale overheid gaan", zegt Lieven Dehandschutter burgemeester van Sint-Niklaas voor N-VA. De stad rekende na dat er zo intussen 180.000 euro via "normale" boetes naar de staatskas vloeide tussen 18 maart en 7 mei. De inkomsten uit GAS-boetes komen wel terecht in de stads- of gemeentekas.

Hoewel de VVSG dat niet specifiek heeft bevraagd, gaan de uitgeschreven boetes (GAS en gewone pv's samen) vooral over onnodige verplaatsingen en samenscholingen. Ook intrafamiliaal geweld zou meer worden gerapporteerd. Naast de GAS-boetes zijn sinds 18 maart over heel België in totaal nu bijna 52.000 boetes uitgeschreven om de coronamaatregelen te handhaven.