Tennisclub Ruggeveld in Deurne vanaf maandag weer open, mits aanpassingen: “Leden mogen hier niet naar toilet gaan”

Volgens Chanet hebben de leden begrip voor de nieuwe regels en zijn ze blij dat ze voortaan weer kunnen komen tennissen. “We werken ook met een online systeem waar mensen een tennisbaan kunnen reserveren. Zo weten we dat er niet te veel mensen tegelijk zijn.” Dubbelspel mag voorlopig trouwens nog niet, want dan kan je niet voldoende afstand bewaren.

Bij tennisclub Ruggeveld zijn ze blij dat ze terug leden kunnen ontvangen. “De coronacrisis heeft een serieuze financiële impact gehad op ons. Zo kunnen bepaalde evenementen niet doorgaan, is onze kantine gesloten en hebben we een verlies van zo’n 30 procent aan lidgelden. Mensen wachten om dat te betalen tot ze weer mogen tennissen”, aldus Chanet. "We hopen dat we dat in de zomer goed kunnen maken. Als mensen in eigen land op vakantie moeten gaan, komen ze misschien meer tennissen."