Terzake docu: Corona in de VS, het verhaal van de twee Washingtons

Amerika's eerste coronapatiënt was een man van 35 uit Seattle, net terug uit China. Seattle is een stad met nauwe banden met Azië, maar ook een stad bekend om zijn medische innovatie. De gezondheidsdiensten daar waren voorbereid op het coronavirus na de berichten die ze uit Wuhan kregen. De staat Washington was dan ook een van de eerste staten die maatregelen nam. En daar begon het te schuren met de federale overheid. Dat andere Washington, het Washington van president Trump.