Tesla-aandelen nemen een duik na reeks opmerkelijke tweets van topman Musk

Wat de flamboyante ondernemer bezield heeft om de aandelen van zijn eigen bedrijf de dieperik in te twitteren is nog niet duidelijk. Of werd zijn account gehackt?

Hij is alleszins niet aan zijn proefstuk toe: een kleine twee jaar geleden bestond hij het om te schrijven dat hij nadacht om zijn bedrijf tegen 420 dollar per aandeel van de beurs te halen, waarna het aandeel 7 procent de hoogte in ging. Dat mocht hij toen gaan uitleggen bij de Amerikaanse beurstoezichthouder.

Musk moest een fikse boete betalen en werd verboden om over een koersgevoelige onderwerpen rond Tesla te twitteren zonder toestemming van een jurist. Het ging daarbij onder andere om de financiën van de automaker, productiecijfers en de aankoop of verkoop van aandelen door Musk.

Nu twee jaar later is een aandeel dus fors meer waard geworden. In december grapte Musk nog dat de aandelen “zo hoog” genoteerd stonden. In 2017 had Musk zich nog laten ontvallen dat de marktwaarde van Tesla hoger was dan zijn bedrijf verdiende. Hij zei dat toen in een interview met de Britse krant, omdat Tesla toen nog maar 1 procent van het aantal auto’s dat autogigant General Motors toen produceerde.