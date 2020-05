Tony Allen, legendarische drummer en pionier van de afrobeat, overleden

"De man was in goede conditie en zijn overlijden is dan ook plots gekomen", zei hij. "Om 13 uur sprak ik hem nog en twee uur later werd hij onwel en werd hij meteen naar het Pompidou-ziekenhuis overgebracht. Daar is hij overleden. "

De muzikant woonde in Courbevoie, nabij Parijs. Hij begeleidde in de jaren 60 en 70 Fela Kuti, met wie hij de afrobeat ontwikkelde, een hypnotiserende, repetitieve muziek waarin ook elementen van yoruba, jazz, en funk terugkwamen. Het werd een belangrijke stroming binnen de Afrikaanse muziek van de 20e eeuw.

Met Fela en de groep Africa 70 zou Allen een 40-tal albums opnemen tot er na 26 jaar samenwerking een einde kwam aan de succesvolle combinatie.

Volgens de Britse musicus Brian Eno is Tony Allen "de beste drummer die er ooit leefde". Allen was een autodidact die op zijn 18e aan zijn muzikale loopbaan begon met als leermeesters jazziconen als Dizzy Gillespie en Charlie Parker en een reeks moderne Afrikaanse muzikanten.