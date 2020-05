Ziekenhuizen maken zich klaar voor meer patiënten

Al enkele weken kan je in de ziekenhuizen niet meer terecht voor consultaties of ingrepen die niet zo dringend zijn. Door de coronacrisis werden die uitgesteld zodat ziekenhuizen zich op coronapatiënten konden concentreren. Vanaf komende maandag kan iedereen dus weer op consultatie. Naar de kinderarts, oogarts of het dagziekenhuis bijvoorbeeld.

Al moeten patiënten zich dan ook aan de veiligheidsmaatregelen houden. In het AZ Groeninge ziekenhuis in Kortrijk zijn ze voorzien om meer patiënten te ontvangen, zegt Stefaan Lammertyn: “Aan de ingang is er éénrichtingsverkeer. Daar doen bezoekers hun mondmasker van thuis aan, of ze kunnen er hier een krijgen. Het is de bedoeling dat ze dan ook hun handen ontsmetten en hun temperatuur wordt gemeten. Daarna worden ze in twee rijen opgedeeld. Een rij voor info of bezoek en een tweede rij voor mensen die opgenomen of gescreend moeten worden of op consultatie gaan.”

(Lees verder onder de foto)