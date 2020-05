Videochatten met vissen? Het kan vanaf zondag in Japan

De 300 alen die samen in een aquarium leven, worden bang van mensen. Dat komt omdat het aquarium door de coronamaatregelen gesloten is voor bezoekers. De vissen, die normaal gezien - ook in het bijzijn van mensen - vrolijk rechtop rondzwiepen in het water, verstoppen zich nu steeds vaker in het zand. Daarom kunnen hun verzorgers moeilijker hun gezondheid controleren.