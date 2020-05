Vijf mensen geëvacueerd na brand in patisserie in Antwerpen

De brand brak iets na de middag uit in een patisserie aan de Van Kerckhovenstraat in Antwerpen-Noord. Er was rookontwikkeling in het ganse gebouw. Toen de brandweer toekwam, werden vijf mensen onmiddellijk geëvacueerd. Zij wonen op de bovengelegen verdiepingen van de patisserie. Ze werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De achterbouw van die patisserie is volledig uitgebrand. Hoe het vuur ontstond, is nog niet duidelijk. Mogelijks gebeurde dat aan een oven.