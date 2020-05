Voor het eerst in 60 jaar geen 1 mei-festiviteiten in Genk. "Trieste primeur", zeggen de Genkenaren

In de Grotestraat, de straat waar de jaarmarkt ontstond en de O-parade doorgaans uit de startblokken schiet, hebben de bewoners hun balkonnetjes vandaag versierd met slingers en ballonnen. Wanneer de belleman 's middags alsnog een bescheiden doortocht mag maken, wordt er door de bewoners van de straat luid geapplaudisseerd en gejoeld. “Ik heb de festiviteiten in mijn 58-jarige leven nog geen enkele keer gemist”, roept een dame vanop haar terras. “Normaal is het hier op deze dag steevast over de koppen lopen. Het feest gaat altijd door, in weer en wind. Op één twijfelachtig jaar na: in 2015 werd de stoet stilgelegd door hevige storm en regenval. De meikoningin moest huilen, zo triestig was dat. Maar we hadden op dat moment nooit durven voorspellen dat het ooit nóg erger zou kunnen."