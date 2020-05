Waarom de coronacijfers niet altijd "kloppen"

De redactie van VRT NWS kan de cijfers uiteraard niet aanpassen. Maar ze moet wel met veel hygiëne over cijfers spreken.

Zeg niet “zijn gisteren gestorven”

De redactie mag bijvoorbeeld niet zeggen : “Er zijn gisteren 100 mensen overleden”. Je weet niet of de overlijdens echt gisteren gebeurd zijn. Je kan wel zeggen : “Sciensano rapporteert vandaag 100 nieuwe overlijdens.” of “Er zijn gisteren 100 nieuwe overlijdens gemeld bij Sciensano.” Toch blijft die “zijn gisteren overleden” hardnekkig in liveblogs, artikels en introteksten sluipen. Ik heb er de redactie vaak op moeten wijzen.

Zeg niet “Dat zijn er 20 minder dan eergisteren”

Tja, als je niet echt weet of ze gisteren overleden zijn, kan je ook weinig afleiden uit kleine verschillen op dagbasis. Belangrijk is wel of de dalende trend zich verder zet of niet. Daarom is het ook goed dat de redactie lijngrafieken is gaan tonen in plaats van gewoon getallen in de Journaals. Daar hadden kijkers ook naar gevraagd.