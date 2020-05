WHO pareert kritiek van Trump: "We waarschuwden wél op tijd"

Naast China is ook de Wereldgezondheidsorganisatie kop van Jut voor de Amerikaanse president Donald Trump. Omdat de WHO volgens Trump veel te laat in actie was gekomen nadat het coronavirus in China was uitgebroken, schortte de VS begin april tijdelijk de Amerikaanse betalingen aan de WHO op.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, de Ethiopische directeur-generaal van de WHO, vindt die kritiek van Trump ongegrond. Hij verwijst ernaar dat zijn organisatie in januari eerst grondig onderzocht heeft of er een coronapandemie dreigde. Daarna is er op tijd gewaarschuwd, maakt hij zich sterk.