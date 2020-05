Wolf die schapen doodbeet blijkt... een hond

Verrassende ontknoping bij een landbouwer in Molenbeek-Wersbeek. Die ontdekte een maand geleden zijn drie dode schapen. Al snel werd gedacht aan een wolf. Maar volgens een DNA-analyse van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is niets minder waar.

Onderzoeker bij INBO Joachim Berger: "We hadden al een vermoeden. Hoe die schapen waren gedood, was niet tekenend voor een wolf. Bij een wolf zie je een heel efficiënte keelbeet. Nu vonden we ook meerdere wonden op de rug van de schapen. Dat is meer iets voor een loslopende hond. Die weet niet goed waar hij moet beginnen en speelt er wat op los. Bovendien wezen de bijtsporen ook niet op die van een wolf. En dat is nu ook bevestigd met de resultaten van de DNA-analyse."