Werelddag voor de Persvrijheid: ook de journalistiek zit in quarantaine

Begin maart verscheen de politie ’s nachts aan het appartement van Ismet Cigit in Kocaeli in Turkije. De 65-jarige journalist had op de website van zijn krant Sez Kocaeli geschreven dat in het ziekenhuis van Izmit 2 mensen waren overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat bericht was hem bevestigd door het ziekenhuis. De overheid zelf gaf immers nauwelijks cijfers van besmettingen of overlijdens. En de cijfers die er zijn, geloven de journalisten meestal niet.

Cigit werd door de politie geboeid meegenomen, urenlang werd hij in de cel gezet. Telkens opnieuw werd hem gevraagd waarom hij dat bericht gepubliceerd had. Probeerde hij misschien de bevolking bang te maken, of op te hitsen zelfs? Feiten zomaar neerschrijven is niet vanzelfsprekend in Turkije. De coronacrisis maakt het er niet beter op.