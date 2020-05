Crisiscentrum past lijst met veelgestelde vragen aan: "beperkte verplaatsing" voor sport vanaf maandag toegelaten

Omdat de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat vanaf maandag 4 mei weer "contactloze fysieke activiteiten" weer worden toegelaten, wordt het vanaf dan toegestaan om beperkte verplaatsingen te maken om die activiteiten uit te oefenen.

"Iedereen mag met zijn wagen een beperkte verplaatsing maken om te gaan wandelen of joggen in een nabijgelegen bos of park", verduidelijkt Yves Stevens van het Crisiscentrum.

Wat "een beperkte" verplaatsing is, wordt niet concreet gemaakt. "Maar belangrijk is dat mensen er geen daguitstap van maken. Het is ook niet de bedoeling om heel het land te gaan rondrijden." Want, zo merkt Stevens op, "het virus is nog altijd aanwezig".

Daarom benadrukt Stevens dat de algemene regel blijft: "Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegestaan, bijvoorbeeld om te gaan werken of naar een warenhuis te gaan", de regel wordt alleen uitgebreid om meer buitensporten mogelijk te maken.