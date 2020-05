Armoede-expert: "Hou rekening met de sociale gevolgen van maatregelen, als we willen dat iedereen ze volhoudt"

Dat sommige mensen het dezer dagen financieel moeilijk krijgen, merken nu vooral de OCMW's. Sommige zien de aanvragen voor een leefloon stijgen, anderen voelen een grotere vraag naar voedselhulp. Maar wie het over armoede heeft, wil dat ook in de cijfers en statistieken kunnen aflezen. En dat is vandaag een probleem, bevestigt Wim Van Lancker, professor sociaal beleid aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven, in "De ochtend" op Radio 1.