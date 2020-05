Bibliotheek van New York brengt album met ontbrekende stadsgeluiden uit

"Het is een speellijst met geluiden die we in het normale New York horen, geluiden die we in deze tijd van zelfisolatie niet horen en die de New Yorkers missen", legt Angela Motefinise, woordvoerder van de bibliotheek uit.

Wie de typische geluiden van New York mist, kan onder meer luisteren naar nummers of soundscapes als "For the Love of Noisy Neighbors", met geluiden van luidruchtige buren, of "Romancing Rush Hour", met de typische geluiden van tijdens het spitsuur in de stad, met onder meer toeterende wagens en drilboren op de achtergrond.