Zoontje van Britse premier Boris Johnson en Carrie Symonds heet Wilfred Lawrie Nicholas 

Het jongetje heet dus Wilfred Lawrie Nicholas Johnson en is het eerste kindje van de premier en zijn vriendin Carrie Symonds. Hij heeft al wel vier kinderen uit andere relaties. Het is overigens niet zo uitzonderlijk dat premiers vader worden in Downing Street 10. Eerder deden David Cameron en Tony Blair dat al.

Wilfred is een oude naam uit de Anglo-Saksische periode en betekent zoveel als "hij die vrede wil". Hij is de naam van een heilige uit de 7e eeuw die ook bisschop van York was en ook een latere bisschop van die stad heette zo.