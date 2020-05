Verlamde Brit beklimt Mount Everest voor het goede doel, maar dan thuis op de trap

Ed Jackson, een Britse rugbyspeler die in 2017 gedeeltelijk verlamd raakte, voelt de sportmicrobe nog altijd bijten. De voormalige topsporter moest rugby opgeven nadat hij zijn nek brak bij een duik in het zwembad. Minder dan een jaar nadien klom hij naar de top van Mount Snowden, met 1.085 meter de hoogste berg in het Verenigd Koninkrijk. Hij wilde ook de Mount Everest bedwingen, maar de lockdown wegens COVID-19 doorkruiste zijn opzet. Hij besloot toen als training trappen te doen en tegelijk geld in te zamelen voor "Wings for life", een organisatie die onderzoek doet naar letsels aan de ruggengraat, én voor de Britse Gezondheidsdienst. In 4 dagen tijd hees hij zichzelf 5.566 keer de trap op en af, over 89.056 traptreden. Hij zamelde 52.000 euro in.