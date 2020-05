IS doodt 10 sjiitische militieleden in Irak: keert terreurgroep terug te midden van politieke impasse?

Het gaat om de zwaarste aanvallen van IS sinds die terreurgroep haar bolwerken in het noorden van Irak kwijtgespeeld was. De aanvallen zijn bovendien gericht tegen de Hashd al-Shaabi, een pro-Iraanse sjiitische militie die samen met het Iraakse leger (en de Koerdische en VS-troepen) gevochten heeft om IS in Irak te verslaan.

Waarnemers waarschuwen er al langer voor dat IS probeert om zich te reorganiseren en daarbij gebruik maakt van de aanhoudende chaos in Syrië (met spanningen tussen het Assad-leger, de Syrische Koerden en door Turkije gesteunde rebellen), maar even zeer in Irak. In dat laatste land is er al sinds vorig jaar geen regering meer te midden van een politieke crisis. Op de grond zijn er spanningen en conflicten tussen de Amerikaanse troepen die nog in Irak zijn en de pro-Iraanse milities, zeker na de uitschakeling van de Iraanse generaal Qassam Soleimani door de VS begin dit jaar.

De provincie Salahuddin -met steden als Tikrit en Samarra- ligt ten noorden van Bagdad en was eerder een bolwerk van het regime van Saddam Hoessein. Na diens val konden eerst Al Qaeda en later IS de ontevreden soennieten in die regio voor hun kar spannen.