1 jaar na moord op Julie Van Espen: "Geen stille mars, wel online-actie met bloem tegen seksueel geweld"

Wat was er gebeurd?

De 23-jarige studente Julie Van Espen verdween op 4 mei 2019 toen ze met haar fiets op weg was naar vriendinnen in Antwerpen. Twee dagen later vonden speurders haar lichaam terug in het Albertkanaal in Antwerpen. Haar moordenaar, Steve Bakelmans, kreeg eerder al vier jaar cel voor een verkrachting. Maar hij ging in beroep en in afwachting dat de zaak opnieuw voor de rechter kwam, zat hij niet in de cel en had hij geen voorwaarden meer. De beroepszaak sleepte al bijna twee jaar aan op het moment dat Bakelmans Julie Van Espen vermoordde.