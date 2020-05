Kwart Vlaamse bedrijven heeft geld nodig voor herstart

De cijfers zijn gebaseerd op de veronderstelling dat vanaf maandag bedrijven de activiteiten hervatten. Voor sommige ondernemingen zal dat al zo zijn. Voor andere, zoals de horeca en de evenementensector, blijft het langer wachten.



In die sectoren is de schok groot. Uit een enquête van werkgevers­organisaties blijkt dat drie op de tien eventbedrijven het waarschijnlijk achten dat ze de coronacrisis niet overleven. In de horeca is dat bijna een op de vier. Het toont dat het economisch leven maandag dan wel geleidelijk kan herstarten, maar dat we niet kunnen terugkeren naar de situatie van februari.