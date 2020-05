"Geluksprofessor" Lieven Annemans: "Zet de maskers maar op"

"Zet de maskers maar op": het was een van mijn favoriete liedjes in mijn idyllische jeugdjaren. (Nonkel) Bob Davidse bracht het met zijn vastberaden en warme stem en bijpassende gitaarspel. De tekst gaat verder met "en verberg uwe kop, zodat dat niemand kan zien of je Jan bent of Trien!". Het liedje was vooral populair ten tijde van carnaval. Hoewel carnaval al even voorbij is – de COVID-19 perikelen bevonden zich nog in een beginstadium – is het liedje vandaag zeer toepasselijk, en wel om diverse redenen.