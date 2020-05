Liveblog - Duizenden betogen tegen coronamaatregelen in Californië, opnieuw ruim 1.800 doden in VS  

In de VS zijn de voorbije 24 uur meer dan 1.800 mensen overleden aan het coronavirus. In totaal zijn er nu al 64.700 mensen in de VS overleden aan het coronavirus. Het aantal dagelijkse coronadoden in de VS is al een maand niet meer onder de 1.000 gezakt.

New York is het epicentrum van de epidemie in de VS. Daar worden dagelijks meer dan 1.000 mensen in het ziekenhuis opgenomen ten gevolge van het coronavirus. Het aantal sterfgevallen neemt er wel af.