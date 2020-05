Onhandige Harry: J.K. Rowling neemt het op voor stuntelende minister Geens

Minister van Justitie Koen Geens is in de federale regering ook bevoegd voor de productie en bedeling van de stoffen mondmaskers. In die hoedanigheid bracht Geens donderdag een bezoek aan het naaiatelier van vrouwennetwerk Ferm in Wijgmaal.

Geens kreeg tijdens dat bezoek een mondmasker aangereikt, maar wist duidelijk nog niet hoe je zo’n ding aan moet doen. Dat is te zien op een filmpje dat de afgelopen dagen viraal is gegaan op sociale media.

Op de beelden is te zien dat minister Geens eerst probeert het maskertje over z’n hoofd te trekken. Daarna spant hij het voor zijn ogen, om vervolgens te merken dat je een masker beter voor je neus en mond laat zakken.