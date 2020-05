Premier Wilmès schrijft brief aan Lufthansa: "De regering gelooft in de groeimogelijkheden van Brussels Airlines"

De Lufthansagroep (Lufthansa, Swiss, Austrian, Eurowings en Brussels Airlines) zelf is intussen ook op zoek naar overheidssteun en gaat er vanuit dat ze 10.000 jobs zullen moeten schrappen voor de hele groep. Het Zwitserse bedrijf Swiss staat daarbij al het dichtst bij een definitieve reddingsboei van meer dan één miljard euro. Austrian, de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij, zit momenteel ook in vergevorderde gesprekken met de regering in Wenen over een overbruggingskrediet en Lufthansa zelf is in gesprek met de Duitse regering voor financiële steun tot 9 miljard euro. Die gesprekken verlopen niet van een leien dakje omdat de Duitse regering inspraak in het bedrijf in ruil voor de steun zou willen. Iets wat Lufthansa ten allen prijze wil vermijden.



De gesprekken tussen Brussels Airlines en Lufthansa enerzijds en de Belgische overheid anderzijds lopen dus nog. De Belgische regering zou opties aan het onderzoeken zijn om toch ook te kunnen participeren in het bedrijf. Ze willen iets te zeggen hebben over de strategische toekomst van de luchtvaartmaatschappij in ruil voor de steun. Dan wordt gekeken naar aandelen en een zetel in de Raad van Bestuur.