Spanjaarden mogen opnieuw (beperkt) uit hun kot en ze doen dat massaal

Intussen sterven er echter nog altijd mensen in Spanje aan het virus. Vandaag waren dat er 276 tegenover 281 gisteren. Het is de derde dag op rij dat het aantal doden onder de 300 ligt. In totaal zijn echter 25.100 mensen in Spanje aan de ziekte overleden en dat is hoogste aantal na de Verenigde Staten, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Het aantal besmettingen steeg met 1.176 tot 2016.582 en dat is het laagste aantal in meer dan een maand. Dat wil niet zeggen dat de epidemie achter de rug is, maar wel vermindert de druk op de ziekenhuizen. Zo werden er de voorbije dag in 9 van de 17 regio's geen mensen meer opgenomen in de afdelingen intensieve zorg in de ziekenhuizen.