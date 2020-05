Supermarkten mogen vanaf maandag chirurgische mondmaskers verkopen

Het verbod wordt vanaf maandag opgeheven, laat minister Philippe De Backer (Open VLD), die verantwoordelijk is voor de aankoop van medisch materiaal, aan VRT NWS weten. Hij benadrukt evenwel dat in de eerste plaats aangeranden wordt om herbruikbare stoffen mondmaskers te kopen of te maken.

“Maar mensen die daartoe niet in staat zijn, kunnen vanaf maandag die chirurgische mondmaskers kopen in de grootwarenhuizen. Het zijn de grootwarenhuizen zelf die in moeten staan voor de goede verdeling van die maskers.”