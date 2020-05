Wie zou de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un kunnen opvolgen indien hij verdwijnt? De keuze is erg klein

Zo liet hij eind december 2013 zijn machtige aangetrouwde oom Jang Song-thaek uit een meeting wegsleuren en executeren. Diens echtgenote was Kim Kyong-hui, de tante van Kim III, de jongere zus van Kim Jong-il. Nadien is zij wat op de achtergrond verdwenen, maar begin dit jaar zat ze terug als eregaste naast Kim Jong-un en diens vrouw bij nieuwsjaarfestiviteiten. Die tante -ooit benoemd tot generaal in het leger- werd dus teruggehaald en zou mogelijk nog een rol achter de schermen kunnen spelen.

Veel van die recente zuiveringen waren bedoeld om potentiële rivalen van Kim Jong-un uit te schakelen en dan vooral figuren die door buurland China zouden uitgespeeld kunnen worden als alternatief. Het eveneens communistische China is traditioneel een bondgenoot van het regime in Noord-Korea, maar Peking toonde zich de voorbije jaren geërgerd door het eigengereide optreden van Kim III en door zijn gebrek aan hervormingen, ondanks sterk Chinees aandringen. Het probleem bij dat soort zuiveringen is dat er soms te weinig medestanders met gewicht overblijven of dat samenzweerders net samenzweren omdat ze vrezen om de volgende op de zwarte lijst te zijn.

Zeker is dat de regerende familie geen "kameraden-club" is. Een eventueel overlijden van Kim Jong-un zou zeker tot een veel zwakkere opvolger/ster leiden met achter zijn of haar rug veel machtsstrijd. Dat kan de stabiliteit van het overbewapende regime en dus van de vrede in Noordoost-Azië in het gedrang brengen. Er is een precedent: de dood van Stalin -met dezelfde personencultus als Kim Jong-un- in 1953 leidde vijf jaar lang tot onderlinge afrekeningen en zuiveringen vooraleer Nikita Chroestsjov het land in een rustiger vaarwater kreeg en ook hij hield het niet lang vol.