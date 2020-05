Wijk Brugse Poort in Gent door tweede vechtpartij opgeschrikt

"Wegens de ramadan en de coronamaatregelen patrouilleren we al regelmatiger in de buurt", aldus Langeraert, "en door de vechtpartij daags voordien waren we ook alerter. Dus toen we bericht kregen, konden we snel uitrukken en het incident snel in de kiem smoren. Het ging er minder heftig aan toe dan daags voordien. Het is opnieuw niet duidelijk wat de aanleiding is voor de vechtpartij. We weten nu ook niet hoeveel mensen er precies betrokken waren bij de vechtpartij. We blijven het opvolgen."

"De Gentse politie is voldoende aanwezig en ik denk dat de buurtbewoners gezien hebben dat er snel gehandeld is", eindigt hij, "we rijden constant rond in Gent en willen een duidelijk signaal geven dat we aanwezig zijn voor de veiligheid van de Gentenaars. De Brugse Poort is één van de buurten in de stad waar een verhoogd toezicht is, net zoals andere buurten zoals de Muide, de Dendermondsesteenweg of andere plaatsen waar nu door de ramadan en de coronamaatregelen meer aanwezigheid is van onze agenten."