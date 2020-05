3 mei 1945: nazi-Duitsland biedt Britse veldmaarschalk Montgomery de overgave aan

Door de val van Hamburg is ook de Duitse radiozender aldaar uit de ether gegaan. Reichssender Hamburg was de laatste jaren bekend door de Duitse propaganda in het Engels door de Iers-Britse fascist William Joyce, die vanwege zijn keurige Engels accent de bijnaam “Lord Haw-Haw” kreeg. Joyce hield op 30 april zijn laatste radiotoespraak, die hij beëindigde met “Heil Hitler and farewell”. De nieuwe Duitse regering heeft intussen een nieuwe radiozender in Flensburg gestart.