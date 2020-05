Achtervolging vanuit Borgerhout, via E313 en Oelegem, eindigt in doodlopende straat in Wijnegem

De politie zette de achtervolging in over de Turnhoutsebaan en de E313. In het centrum van Oelegem werden hoge snelheden gehaald in de bebouwde kom. Omstreeks 4 uur eindigde de achtervolging in de Oude Turnhoutsebaan in Wijnegem. Dat is een doodlopende straat. Twee inzittenden gingen er op de vlucht. De passagier, een vrouw, kon ter plaatse worden gevat en werd opgepakt voor verhoor. De bestuurder, een man, wordt nog opgespoord. Er werd vannacht een helikopter ingezet zonder resultaat.

In de Oude Turnhoutsebaan werden twee geparkeerde auto's en een politievoertuig beschadigd, maar niemand raakte gewond. De auto van de vluchters werd getakeld voor onderzoek. Er wordt nog onderzocht, waarom de inzittenden op de vlucht gingen.