Apothekers boos omdat supermarkten mondmaskers mogen verkopen: "Dit is een kaakslag"

De apothekers zijn boos omdat supermarkten voortaan ook chirurgische mondmaskers mogen verkopen. Ze betreuren dat de overheid er niet voor gekozen heeft om de mondmaskers via de apotheken te verdelen. “Ik moet het nog zien gebeuren dat kassiersters in de supermarkten de tijd zullen nemen om goed uitleg te geven over het goede gebruik van mondmaskers”, zegt Hilde Deneyer van het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN).