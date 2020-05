De Foyer #29: Jan Jambon over de corona-exit, Sophie Dutordoir over veilig treinreizen en wanneer komt Thuis terug?

Met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) bespreken we de corona-exitstrategie van de Nationale Veiligheidsraad. Als eerste gaan maandag 4 mei de bedrijven terug aan de slag: geen dag te vroeg? En kan het wel veilig? En hoe zit het met het corona-ouderschapsverlof? Dat vragen we aan federaal minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V).

In de exitstrategie om weer aan het werk te gaan speelt ons openbaar vervoer een grote rol. We gaan mondmaskers dragen in de trein. Sophie Dutordoir, topvrouw van de NMBS, geeft tekst en uitleg.