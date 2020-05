Man (47) aangehouden voor poging tot moord op ex-partner in Deurne

Vrijdagavond werd een vrouw (40) met zware steekwonden aangetroffen in haar woning in de Seraphin De Grootestraat in Deurne. Ze werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar zou intussen stabiel zijn. Ook één van haar kinderen was lichtgewond geraakt.

De verdachte, haar ex-parter (47), was na de feiten spoorloos, maar heeft zich gisteren zelf aangeboden bij de politie in Antwerpen. Zondagochtend werd hij verhoord door de onderzoeksrechter en die heeft beslist dat hij voorlopig naar de cel moet.