Mensen in Idlib maken zich nu zorgen om twee gevaren: de oorlog én het coronavirus

In Idlib leven meer dan een miljoen Syriërs in erbarmelijke omstandigheden in tentenkampen. Abdulkafi bezoekt een vluchtelingenkamp genaamd “De kinderen roepen u”. Hij ontmoet er families die al jarenlang in tenten wonen. “Hoe kunnen we hier afstand bewaren? De tenten zijn slechts 20 centimeter verwijderd van elkaar,” vertellen ze hem. Bovendien kunnen ouders hun kinderen niet verplichten om in de tenten te blijven want het is er heet.