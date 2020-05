Miljoenen kinderen riskeren niet gevaccineerd te worden tegen polio, mazelen en andere ziekten door coronacrisis

In Noord-Afrika en het Midden-Oosten alleen al zouden tien miljoen kinderen van jonger dan vijf jaar niet ingeënt worden tegen polio of kinderverlamming. Dat is een op de vijf. Zowat 4,5 miljoen kinderen onder de 15 jaar zouden hun vaccinaties tegen de mazelen mislopen.

In totaal zouden 117 miljoen kinderen wereldwijd door de huidige crisis niet kunnen rekenen op inentingen tegen polio, mazelen, difterie of hepatitis en als dat niet gebeurt, zouden er levens verloren gaan. Volgens Unicef worden er jaarlijks drie miljoen kinderen gered dankzij die vaccinaties. Bovendien is de wereld op een kritiek ogenblik aanbeland net nu polio zo goed als uitgeroeid lijkt te worden, maar anderzijds mazelen de voorbije jaren een comeback maken, onder meer omdat vaccinaties niet zoals voorheen doorgevoerd worden.