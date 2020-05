Minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) verzekert: "Aannemers mogen binnen werken"

In de bouwsector was onduidelijkheid ontstaan over wat er vanaf maandag wel of niet mag, bij de eerste versoepeling van de coronamaatregelen. Uit het vragendocument van het Crisiscentrum valt namelijk te begrijpen dat werkzaamheden binnenshuis in bewoonde gebouwen enkel toegelaten zijn als ze hoogdringend zijn.

Maar in het Ministerieel Besluit dat vrijdag gepubliceerd werd, staat niets dat binnenshuis werken verbiedt. Er staat alleen dat ondernemingen de nodige maatregelen moeten nemen om 1,5 meter afstand te houden tussen elke persoon of bescherming moeten voorzien als dit niet mogelijk is.