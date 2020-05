Mondmasker ook verplicht op Thalys en Eurostar

Zowel in Frankrijk, vanaf 11 mei, als in België, vanaf 4 mei, wordt het dragen van een mondmasker verplicht op het openbaar vervoer en in de stations.

Eurostar is de treinmaatschappij die de hogesnelheidsverbinding uitbaat die Frankrijk en België met de Britse hoofdstad Londen verbindt. Nu rijden er minder Eurostartreinen dan normaal. Door de beperkingsmaatregelen en verhoogde grenscontroles in de strijd tegen het coronavirus is de vraag immers sterk gedaald.

Vanaf maandag zullen Eurostarpassagiers die geen mondmasker dragen geweigerd kunnen worden aan boord van de trein of boetes kunnen krijgen van de Belgische of Franse autoriteiten. Alle catering aan boord van de treinen is overigens geschrapt en ook hulp aan mensen die assistentie nodig hebben is opgeschort.

Ook op de Thalystreinen zal het dragen van een mondmasker vanaf maandag verplicht zijn. "Om de richtlijnen van de Belgische autoriteiten te volgen, legt Thalys vanaf 4 mei het dragen van mondmaskers (zelfgemaakt, chirurgisch of respiratoir) op aan alle reizigers, die aan boord van onze treinen gaan", staat te lezen op de website van Thalys. De treinen rijden op het hogesnelheidsnetwerk tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland.