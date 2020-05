NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir: "Al 3,5 miljoen euro geïnvesteerd om onze mensen te beschermen"

Meer nog: deze fase van de pandemie roept de regering ook op om zo weinig mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer om naar het werk te gaan. "Iedereen moet in deze eerste fase het transportmiddel nemen waar hij of zij zich meest comfortabel bij voelt", reageert Dutordoir daarop. "Maar we zullen er alles voor doen om het openbaar vervoer in de meest duurzame sanitaire omstandigheden te kunnen laten verlopen."