Priesters in Limoges versoepelen heilig sacrament met de drive-inbiechtstoel

Door de lockdownmaatregelen moeten ook priesters hun taken een beetje heruitvinden. In de Franse stad Limoges volgden ze een idee dat onder meer in Polen en in de VS was uitgeprobeerd: biechten op een drive-in. Het bisdom beschikte over een parkeerplek en daar kreeg het plan gestalte, en intussen werd een uitnodiging gepost op social media. De gelovigen gingen meteen op het aanbod in. De drive-inbiechtstoel zal in werking blijven zolang de strenge coronamaatregelen de gebruikelijke toediening van het sacrament verhinderen.