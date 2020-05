Rohingya-vluchtelingen stranden in Bangladesh, onderdak op onbewoonbaar eiland?

Eerder had de regering van Bangladesh aangekondigd dat ze Rohingya zou overbrengen naar dat eiland, maar daar was toen forse kritiek op gekomen. Bhasan Char is een kunstmatig aangelegd eiland met puin uit de Himalaya. Het ligt niet enkel ver van de kust, het zou bovendien ook het risico lopen om onder water komen te staan bij stormen. Om die redenen zouden de barakken voor de vluchtelingen er ook op palen gebouwd worden.

Yanghee Lee, tot voor kort de speciale gezant van de Verenigde Naties voor Myanmar, zei onlangs "dat het niet duidelijk is of het eiland Bhasan Char echt bewoonbaar is".

Bangladesh vangt meer dan een miljoen Rohingya op. Dat is een overwegend islamitische minderheid die de voorbije jaren met ongekend bruut geweld verdreven is uit buurland Myanmar (Birma).