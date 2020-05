Wilmès en De Wever over volmachten en de politieke toekomst: "Nood aan regering met een meerderheid"

Als het aan premier Sophie Wilmès (MR) ligt, moeten in juni de volmachten die de federale regering van het parlement gekregen heeft om de coronacrisis aan te pakken niet per se worden verlengd. Dat zegt ze in een interview in De Zondag. "Ik hoop zelfs van niet. Dat zou betekenen dat de situatie niet langer kritiek is." In dezelfde krant zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever dat hij vanaf dan hoopt een échte regering te kunnen vormen, mét de PS.